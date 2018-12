Giornata Mondiale del Suolo dedicata all'inquinamento

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - Mercoledì 5 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale del suolo (World Soil Day), istituita nel 2014 dall'agenzia alimentare dell'Onu, la Fao. Il tema di quest'anno è fermare l'inquinamento del suolo (#StopSoilPollution).



Questo inquinamento "può essere invisibile e sembra lontano, ma tutti quanti e tutti i luoghi sono colpiti - scrive la Fao sul suo sito -. Con una popolazione mondiale che nel 2050 raggiungerà i 9 miliardi, l'inquinamento del suolo è un problema globale che degrada i nostri terreni, avvelena il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo e l'aria che respiriamo. L'entità del problema è ancora sconosciuta e non ci sono dati certi disponibili su scala mondiale".



La Fao ricorda che nell'agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile "gli obiettivi 2, 3, 12 e 15 prendono in diretta considerazione le risorse del suolo, specialmente l'inquinamento e il degrado, in relazione alla sicurezza alimentare". (ANSA).





