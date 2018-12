Vino: Alta Langa Docg a 1,3 mln bottiglie, rotta verso 3 mln

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Ha raggiunto quota 1 milione e 300 mila bottiglie la produzione di Alta Langa Docg millesimo 2018, spumante brut del Piemonte, che sarà in commercio nel 2021. E nel prossimo biennio il vigneto complessivo crescerà dagli attuali 280 a 350 ettari, tra le province piemontesi di Asti (130), Cuneo (130) e Alessandria (20). Sono i dati diffusi dal Consorzio Alta Langa, prossimo al rinnovo del consiglio di amministrazione. "L'Alta Langa - spiega il presidente Giulio Bava - è un vino di qualità che non ammette scorciatoie e vede la collaborazione di tutta la filiera produttiva, con i viticoltori in primo piano. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo importante, il superamento del milione di bottiglie, il prossimo sono i 3 milioni, non appena i 350 ettari saranno completi e in produzione". I soci del Consorzio sono 103 (78 vigneron e 25 case spumantiere), il mercato interno assorbe il 95%, l'export è destinato quasi esclusivamente agli Usa. (ANSA).





