Xylella: agricoltori in piazza a Monopoli, interventi subito

(ANSA) - BARI - Migliaia di agricoltori sono scesi in piazza a Monopoli anche con i trattori per sollecitare interventi concreti e immediati contro il dilagare del batterio della Xylella che sta devastando gli olivi nel Sud della Puglia e ha ormai raggiunto anche la provincia di Bari con focolai individuati nelle campagne di Monopoli. Gli agricoltori hanno manifestato insieme a diversi sindaci, giunti anche da comuni salentini, che indossavano la fascia tricolore. Il motto della manifestazione, organizzata con associazioni di settore, è stato 'Sì, combatto Xylella - Sì, per il paesaggio, la produttività e la scienza'. Si è tenuta a Monopoli perché proprio qui, in una zona che non era stata ancora toccata dall'infezione, è stata scoperta una pianta infetta a ridosso della piana degli ulivi monumentali. Questo fa ridurre ulteriormente la zona ritenuta immune e fa spostare verso Nord la zona "cuscinetto" dove sono previsti interventi drastici di contenimento, come la eradicazione degli ulivi. Gli agricoltori chiedono che gli interventi per frenare l'avanzata del batterio vengano fatti tempestivamente, perché - dicono - temporeggiare significa provocare danni gli agricoltori, alla produzione olivicola e al paesaggio. Per Coldiretti "a questo punto serve un deciso cambio di passo con risorse per gli agricoltori colpiti e le necessarie 'eradicazioni chirurgiche' che se fossero state fatte prima avrebbero risparmiato alla Puglia e all'Italia questa situazione drammatica".(ANSA).





