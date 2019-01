Latte asina all'olio extra vergine oliva per bimbi allergici

(ANSA) - PISA, 15 GEN - Il latte di asina unito all'olio extra vergine di oliva per i bambini allergici alle proteine del latte vaccino, specie nella fase di svezzamento. E' il particolare mix, che nasce da filiera tutta toscana, ideato nell'ambito di un progetto a cui hanno partecipato l'Università di Pisa, l'Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze come coordinatore e l'Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana. L'idea di mettere insieme i due ingredienti, spiega una nota, è nata nell'ambito di 'Laba Pro.V', progetto della Regione Toscana sulla nutraceutica. L'olio evo e il latte d'asina provengono dal complesso agricolo forestale regionale 'Bandite di Scarlino'. Il progetto, i cui risultati scientifici sono in corso di pubblicazione, ha riguardato 81 bambini e il latte di asina è stato tollerato dal 98,7% di essi. "Per i bambini il latte di asina è un buon sostituto in caso di allergia alle proteine del latte vaccino", spiega Mina Martini, responsabile del progetto per l'Università di Pisa.





