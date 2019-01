Chef a scuola di food art, corsi gratis 19mila associati Fic

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Per gli chef arrivano lezioni di Food Art. La costruzione del piatto, dal progetto al piatto finale. Un format totalmente nuovo, moderno e originale, che esplora l'arte di sapere esaltare il gusto di un piatto attraverso l'estetica della sua presentazione, ideato da Giuseppe Buscicchio e Pier Luca Ardito, Team Coach della Nazionale Italiana Cuochi, che si è aggiudicata la medaglia d'oro alla Culinary World Cup 2018 di Lussemburgo. L'accordo tra Federazione Italiana Cuochi (FIC) Unilever Food Solutions (UFS) si rinnova cosi per il quarto anno consecutivo.



Al centro la formazione degli Chef con una proposta di corsi gratuiti in tutta Italia: l'opportunità concreta di aggiornamento costante e confronto tra operatori del settore sulle nuove tendenze e sui temi di maggiore attualità nel mondo della ristorazione. Oltre 30 gli incontri formativi previsti nel 2019 in tutta Italia, rivolti ai 19.000 associati FIC e da quest'anno a professionisti del mondo della ristorazione, clienti Unilever Food Solutions. Si parte a fine febbraio dalla Lombardia per passare poi in Trentino, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Il tour proseguirà da aprile nelle regioni del Centro e Sud Italia.(ANSA).





