Consorzio Valpolicella, corso su prima Dop di vino rosso del Veneto

(ANSA) - ROMA - Sono 60 le candidature di quest'anno per il Valpolicella education program (Vep), il corso di formazione sulla prima Dop di vino rosso del Veneto, rivolto a operatori di settore, giornalisti e influencer internazionali ideato dal Consorzio Tutela Vini Valpolicella in collaborazione con i docenti delle Università degli studi di Verona, Università Cattolica di Milano, Alma - Scuola internazionale di cucina italiana, Nomisma e Sib (Società Italiana Brevetti).

Un programma unico in Italia per un Consorzio che martedì 29 da' il via alla Red Week di Anteprima Amarone 2015 (palazzo della Gran Guardia 2-4 febbraio) con la partecipazione di 63 aziende vinicole del territorio. Con questa iniziativa formativa Il Consorzio Tutela Vini Valpolicella punta a creare una rete di "Valpolicella wine specialist" nel mondo. Un titolo al quale aspirano 25 "studenti" selezionati tra gli iscritti, provenienti da 14 paesi: Usa, Brasile, Giappone, Corea del Sud, Cina, Repubblica Ceca, Canada, Germania, Svezia, Ucraina, Taiwan, Emirati Arabi, Regno Unito e Russia.

Due le giornate di lezioni (29 e 30 gennaio) presso la sede del Consorzio (Villa Brenzoni Bassani, Sant'Ambrogio di Valpolicella), suddivise in 5 ambiti tematici: dagli aspetti legali di etichettatura e promozione allo scenario di mercato, dalle caratteristiche del terroir alle nozioni enologiche, fino alla degustazione.(ANSA).

© Riproduzione riservata