Vino: Sicilia, triplicata la vendita di Etna Doc

PALERMO - Triplicata in meno di sei anni la vendita di bottiglie di vino Etna Doc. Il 2018, secondo i dati dell'Irvo diffusi dal sito Cronachedigusto, ha chiuso il 2018 con 26.990 ettolitri di vino Doc. Che tradotti in bottiglie fanno circa tre milioni e 598 mila.

Una crescita vertiginosa se confrontata con il 2012 quando gli ettolitri di vino prodotti erano stati 9.468, pari un milione e 262 mila bottiglie. Confrontata con il 2017 (quando gli ettolitri furono 25. 586) la crescita fa registrare un incremento del 5 per cento, quasi a voler rappresentare un consolidamento.

Le aziende che certificano sono 108. Ma sono in arrivo nuovi vigneti che a breve entreranno in produzione e quindi il dato è destinato ad aumentare. Secondo una stima del consorzio dovrebbero entrare in produzione altri 250 ettari circa di vigneto, in prevalenza nuovi impianti che rappresentano un terzo in più rispetto ai circa 750 ettari già in produzione e che formano il vigneto Etna.

