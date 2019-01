Vino: Caviro avvia impianti confezionamento da 6,4 mln euro

(ANSA) - FORLI', 28 GEN - Giornata di inaugurazione oggi all'interno dello stabilimento del gruppo vitivinicolo cooperativo Caviro (Cooperativa Agricola Viticoltori Romagnoli), a Forlì, di due nuovi impianti di confezionamento dedicati alla linea vetro e Tetra Pak. I due nuovi impianti hanno richiesto un investimento complessivo di 6,4 milioni di euro per aumentare il potenziale produttivo annuo di circa 50 milioni di bottiglie l'anno e di oltre 24 milioni di brik. Da oggi lo stabilimento forlinese, che ha la certificazione Sa800 sulla Responsabilità sociale di impresa, potrà raggiungere una potenzialità produttiva di 1,2 milioni di pezzi al giorno. "Per rispondere sempre meglio alle esigenze dei mercati internazionali - ha detto il presidente del gruppo Caviro, Carlo Dalmonte - puntiamo a raggiungere con questo maxi investimento obiettivi di efficienza, flessibilità e contenimento dei costi, anche energetici".



Caviro, 315 milioni di euro di fatturato consolidato, è una cooperativa agricola con la missione di valorizzare le uve di dodicimila soci viticoltori conferitori con vigne in Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Puglia, Toscana e Sicilia. Una rete che conferisce ogni anno il 10% di tutta l'uva italiana.(ANSA).





© Riproduzione riservata