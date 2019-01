Agrumi, primo export arance rosse catanesi verso Cina

(ANSA) - PALERMO - Due container da quaranta piedi ciascuno saranno caricati il 31 gennaio nell'impianto dell'azienda Oranfrizer a Scordia, in provincia di Catania: destinazione Shanghai in Cina. Per questa prima partenza, dopo la firma di accordo per l'export, il carico viaggerà via nave, i container salperanno dal porto di Catania il 5 febbraio.

L'arrivo dei due container a Shanghai è previsto per il 18 marzo. Le arance selezionate dall'azienda siciliana per la prima esportazione sono le arance rosse Moro, le più pigmentate, le più ricche di antocianine, quelle che si presentano rosse sia sulla buccia che nella polpa, e le arance rosse Tarocco, le più ricche di Vitamina C.

"Oranfrizer è orientata da sempre all'internazionalizzazione dell'arancia rossa coltivata in Sicilia - afferma il Ceo Nello Alba - è giunto il momento di prendere il largo e raggiungere anche la Cina. Quando si superano certi confini con le nostre arance rosse siamo consapevoli di rappresentare la Sicilia, il made in Italy ed uno dei tesori agroalimentari più importanti d'Europa. Stiamo esportando un'eccellente selezione di Moro e Tarocco Ippolito, in un momento in cui il gusto e la pigmentazione sono al massimo della loro espressione. L'intento è far sì che il prodotto venga percepito da subito in tutta la sua naturale alta qualità. Ovviamente la partenza di domani per noi rappresenta un primo test, ma ci auguriamo che questi due container possano diventare presto 20 ed in futuro 200".(ANSA).

