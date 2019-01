Regione Toscana premia i sommelier campioni del 2018

(ANSA) - FIRENZE - Cinque toscani su sei hanno conquistato i gradini più alti del podio del miglior Sommelier d'Italia 2018 di Ais: un record che la Regione Toscana ha voluto celebrare assegnando loro una medaglia raffigurante il Pegaso oggi a Firenze, in occasione della presentazione dell'edizione 2019 di BuyWine e Anteprime di Toscana.



L'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi ha premiato il campione italiano in carica Simone Loguercio di Firenze, il secondo classificato Valentino Tesi di Pistoia, i due terzi, a pari merito, Massimo Tortora di Livorno e Simone Vergamini di Lucca, e Clizia Zuin di Firenze, sesta assoluta e prima tra le donne a livello nazionale. "Abbiamo voluto dare un riconoscimento ufficiale - ha affermato Remaschi - a questi sommelier il cui valore e le cui competenze dimostrano come in tutti gli ambiti del mondo vitivinicolo la Toscana sappia esprimere le sue eccellenze. Il loro risultato ci riempie di orgoglio". La sezione toscana dell'Associazione italiana sommelier si articola in 13 delegazioni territoriali, e a livello regionale conta circa 4mila soci.(ANSA).





© Riproduzione riservata