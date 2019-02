Legumi in cucina, sette notizie ancora poco conosciute

MILANO - I legumi sono da sempre utilizzati sulle nostre tavole per insalate e zuppe, consentono una sana alimentazione e sono amici dell'ambiente. Ecco sette curiosità:

1) una storia antichissima. Il nome deriva dal latino "legumen" che probabilmente rimanda al verbo latino lègere ovvero "raccogliere", riportandoci al gesto antico di cogliere i legumi coltivati. Il loro utilizzo risale a circa 20.000 anni fa, quando era parte integrante dell'alimentazione dei popoli orientali. Erano considerati molto preziosi e prelibati: basta pensare che nella Bibbia Esaù rinuncia al proprio potere per un piatto di lenticchie.

2) ottimi per diete e salute. I legumi sono ottimi alleati della dieta per il potere saziante dato dalle proteine di cui sono composti, si abbinano facilmente a tutte le diete grazie al loro apporto di proteine e fibre.

3) Amici della biodiversità. Coltivare i legumi è utilissimo per l'ambiente e per l'ecosistema perché incrementano la fertilità del suolo grazie alla loro capacità di fissare nel terreno l'azoto, elemento fondamentale per la vita vegetale e animale. Inoltre, la coltivazione di legumi è sostenibile e a basso impatto idrico.

4) Le regole per consumarli meglio. I legumi sono disponibili in ogni periodo dell'anno sia freschi dalle fave ai piselli, dalle taccole ai fagioli, sia secchi, che necessitano di tempi di ammollo. L'accortezza ? Sciacquarli accuratamente perché spesso contengono livelli elevati di sale.

5) I legumi surgelati no perdono le caratteristiche nutrizionali. Uno dei vantaggi della surgelazione è la riduzione degli sprechi: i legumi possono essere facilmente dosati, con la possibilità di conservare il prodotto restante per le preparazioni successive. 6) Protagonisti in cucina. Sono immancabili nelle zuppe tradizionali o nelle vellutate, ma anche con pasta, sia fresca che secca, riso o ingredienti di ispirazione orientale, come bulgur e cous cous. Adatti anche a menù detox.

7) I legumi sono presenti nel primo ricettario della storia della cucina. Pellegrino Artusi, il primo food "influencer" della storia, nel suo celebre La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene del 1891, dedica un capitolo alle ricette con i legumi, elencandone quasi ottanta.

