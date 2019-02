Consiglio Veneto, via libera a candidatura Unesco Prosecco

(ANSA) - VENEZIA, 7 FEB - Via libera dal Consiglio regionale del Veneto alla nuova candidatura Unesco per le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. La Seconda Commissione del Consiglio regionale del Veneto ha votato a maggioranza il PdL n. 403 della Giunta 'Iniziative a sostegno della Candidatura Unesco delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene', già illustrato nella precedente seduta. Viene portato a 120 giorni dall'entrata in vigore della legge il termine per l'adozione, da parte della Giunta regionale, del Disciplinare Tecnico per uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall'Unesco di valorizzazione del paesaggio.





