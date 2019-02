Giro d'Italia, a Frascati sarà 'tappa della Scienza'

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Continua il connubio del Giro d'Italia con i territori del vino con una doppia tappa, il 14 e il 15 maggio, del Giro d'Italia a Frascati. Ad annunciarlo il sindaco del Comune dei Castelli Romani, Roberto Mastrosanti, in occasione della presentazione alla stampa estera del Concorso Enologico Internazionale delle Città del vino che quest'anno si terrà, appunto, a Frascati. "Il Giro d'Italia a Frascati farà la tappa della Scienza - ha sottolineato - perché vedremo sfilare la maglia rosa e tutti i ciclisti davanti all'Università Tor Vergata e tra le eccellenze del nostro polo di ricerca scientifica e aerospaziale, che annovera sedi Enea, Esa, Cnr (Consiglio nazionale ricerca) e Infn (istituto nazionale fisica nucleare).



A partire da un mese prima dell'evento sportivo ci saranno una serie di appuntamenti che valorizzeranno le eccellenze del territorio, non solo enogastronomiche''. Il Comune, ha detto il sindaco Mastrosanti, sta inoltre progettando un sistema di trasporto anche su rotaia tra le diverse scientifiche per permetterà una mobilità sostenibile, tagliando emissioni di Co2 e facilitando la vita degli studenti e ricercatori.(ANSA).





