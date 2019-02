Un Fondo nazionale da 10 milioni di euro per il Distretto Agrumi

PALERMO - "Lo schema di decreto del Mipaaft per l'avvio del Fondo nazionale agrumicolo da 10 milioni di euro, approvato nei giorni scorsi dalla conferenza Stato-Regioni, è un segnale positivo di attenzione verso l'intero comparto agrumicolo, dando seguito al tavolo agrumi dello scorso novembre". E' quanto afferma Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia.

"Lo stanziamento di 8 milioni a favore del ricambio varietale rappresenta già un investimento a garanzia della qualità delle nostre produzioni. Ritengo, però che la destinazione di 1,5 milioni per il finanziamento di campagne di comunicazione istituzionale e promozione rivolte ai consumatori e i 500 mila euro per la concessione di contributi per la conoscenza, salvaguardia e sviluppo dei prodotti agrumicoli Dop e Igp siano il vero punto di innovazione del provvedimento", aggiunge Argentati". "Ormai da anni - osserva la presidente - il Distretto Agrumi di Sicilia sostiene l'esigenza di avviare una campagna di comunicazione strutturata in maniera adeguata e destinata al consumatore finale per promuovere la qualità e le virtù organolettiche e salutistiche degli agrumi italiani.

Adesso che il governo dimostra di condividere questa esigenza, ci auguriamo che una campagna di comunicazione diversificata sul fresco e sul trasformato sia realizzata con competenza, nei tempi necessari a produrre una comunicazione efficace e ben fatta, promuovendo le peculiarità dei nostri agrumi anche con tecniche innovative di marketing territoriale". "È ai consumatori finali che dobbiamo arrivare, insistendo su tracciabilità e qualità a partire dalle nostre eccellenze: le produzioni biologiche, le Dop e le Igp. Per queste ultime, tra l'altro, - conclude Argentati - è una bella novità che il decreto stanzi mezzo milione di euro per la promozione e lo sviluppo delle rispettive filiere produttive".

© Riproduzione riservata