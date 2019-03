'Aria di Festa' a San Daniele Friuli, prosciutto protagonista

SAN DANIELE DEL FRIULI (UDINE) - Degustazioni, lezioni di cucina, showcooking, eventi culturali e attività dedicate al territorio: torna Aria di Festa, la storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele DOP, che dal 21 al 24 giugno prossimi, animerà l'omonima cittadina nel cuore del Friuli Venezia Giulia. Tanti gli appuntamenti in cartellone per questa 35/a edizione durante i quali sarà possibile scoprire, assaporare, riconoscere, affettare e conservare al meglio il San Daniele.

Oltre agli stand enogastronomici che animeranno le vie del piccolo centro friulano, il pubblico potrà assistere alle diverse dimostrazioni culinarie che terranno rinomati chef e imparare così anche nuove ricette. Anche quest'anno ad anticipare l'evento torna il tour di Aria di San Daniele, giunto alla terza edizione, che, da aprile a dicembre, porterà l'eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele DOP in giro per la penisola, facendo tappa in locali e ristoranti selezionati.

