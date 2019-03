Olio Capitale: 13/a edizione al via a Trieste dal 15 marzo

Prenderà il via venerdì 15 marzo la 13/a edizione di Olio Capitale, il salone degli extravergini tipici e di qualità che per quattro giorni, fino al 18 marzo, dalle 10 alle 19, porterà alla stazione Marittima di Trieste la più importante fiera del settore con un ricco calendario di appuntamenti.

L’extravergine nuovo da assaggiare arriverà da quasi tutte le regioni italiane: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria. Confermata inoltre la presenza degli oli della Grecia, della Croazia e della Slovenia. Provengono invece da Italia, Croazia, Slovenia, Grecia, Spagna e Portogallo e - per la prima volta - anche dal Marocco i 231 oli extravergine d’oliva che si contenderanno il premio del Concorso Olio Capitale 2019.

Il salone si aprirà venerdì 15 marzo alle 10.30 con il convegno inaugurale “Olio extravergine di oliva, risorsa culturale e turistica”. Gli approfondimenti proseguiranno nel pomeriggio con un appuntamento su passato, presente e futuro del principe della dieta mediterranea e il giorno successivo, sabato 16 alle ore 15, con un convegno sulla figura del frantoiano, patrocinato dell’Accademia nazionale dell’Olivo e dell’Olio.

La giornata di chiusura di Olio Capitale, lunedì 18 marzo, sarà dedicata al mondo della ristorazione. Alle 10.30 è in programma il talk show Ristorazione 4.0, nuovi scenari tra qualità e sostenibilità, curato dalla Federazione italiana pubblici esercizi e dall’Associazione nazionale città dell’Olio. Mentre nel pomeriggio l’alta ristorazione dell’Alpe Adria sottoscriverà il primo “manifesto dell’Olio extravergine di oliva”, alle 14.30, con un confronto tra i più prestigiosi chef dell’associazione Jeunes Restaurateurs d’Europe e i produttori, per definire le linee guida di un programma diretto a raggiungere una produzione mirata dell’olio extravergine di oliva, da considerare come un ingrediente e non solo un condimento. Il patto sarà sottoscritto dal presidente italiano di Jre, lo chef stellato Emanuele Scarello, del ristorante agli Amici di Godia, nonché dai presidenti di Jre di Croazia e Slovenia, Teo Fernetich e Uros Fakuc.

Fulcro della manifestazione sarà anche quest’anno l’Oil Bar, dove poter assaggiare ogni giorno con degustazioni guidate gli oli tra le centinaia di etichette presenti in fiera. Novità assoluta la suddivisione delle etichette in Monocultivar e Blend per permettere a tutti di cogliere al meglio le caratteristiche dei prodotti protagonisti a Olio Capitale 2019.

Una novità “dolce” è prevista invece domenica 17 marzo, alle 10.30 e alle 11.30, con due degustazioni guidate dedicate al binomio olio extravergine di oliva e cioccolato. Gli ospiti potranno assaggiare la crema spalmabili vegana di Peratoner, preparata in loco dal maestro cioccolatiere Giuseppe Faggiotto con olio extravergine di oliva e nocciola e gustare un tartufo stellare preparato sempre con l’evo di Parovel. Sarà anche distribuito l’inedito cioccolatino realizzato esclusivamente per l’edizione 2019 di Olio Capitale.

