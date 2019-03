Conserve Italia, svolta green trasporto merci, -3.375 camion

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - L'85% dei pelati, dei vegetali e dei succhi di frutta che Conserve Italia spedisce ogni giorno nelle regioni del Sud Italia viaggia sui binari delle reti ferroviarie. Complessivamente in un anno vengono spedite tramite treno 87.750 tonnellate di merci verso il Mezzogiorno d'Italia e altre 46.000 all'estero, per un totale di oltre 133.000 tonnellate. Lo annuncia in una nota il Consorzio nel sottolineare che il trasporto su rotaie dei prodotti alimentari a marchio Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani, aiuta l'ambiente togliendo dalla strada 3.375 camion all'anno e impedendo il rilascio nell'atmosfera di 4.000 tonnellate di Co2.



La scelta "green" del Consorzio cooperativo bolognese, che associa 14.000 produttori agricoli e trasforma oltre 600.000 tonnellate di frutta, pomodoro e vegetali, va nella direzione di un crescente utilizzo del sistema multimodale di trasporto - quello cioè che coniuga il trasporto su gomma con quello su rotaia - di cui l'azienda si avvale per portare i propri prodotti ai clienti del centro e del sud Italia: Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Sicilia. "Siamo tra i pochi in Italia ad aver adottato questa politica, e lo facciamo innanzitutto per assolvere alla nostra mission di Gruppo cooperativo che fa della sostenibilità ambientale e sociale uno dei cardini della sua azione", sottolinea il direttore generale Conserve Italia Pier Paolo Rosetti nel ricordare l'avvio del trasporto green nel 1995, sino ad arrivare a treni completi che tuttora attraversano l'Italia da Nord a Sud e viceversa. Alle 87.750 tonnellate di merce che viaggiano in Italia, si aggiungono 46.000 tonnellate trasportate in multimodalità verso il mercato estero, di cui 17.000 verso la Francia. E proprio per la destinazione francese, per la quale si segue la tratta ferroviaria ligure, le previsioni del 2019 parlano di un incremento del 35% del trasporto su rotaia.



Nel complesso, il sistema di trasporto multimodale di Conserve Italia interessa circa il 19% delle merci spedite dal Gruppo in un anno.(ANSA).





© Riproduzione riservata