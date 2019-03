Dalle colture alle cantine, cresce agroecologia in Italia

(ANSA) - ROMA- Dal Basilico Dop alla somministrazione alimentare ecosostenibile, avanza in Italia la pattuglia dei "pionieri dell' "Agri-ecology" con casi aziendali quasi in tutto il territorio. La "fotografia" di un Italia votata alla green economy emerge in occasione della giornata Mondiale del Clima ("Global Strike for future") organizzata il 15 marzo in tutto il mondo per chiedere azioni concrete mirate alla salvaguardia dell'ambiente, per la mitigazione del surriscaldamento globale e l'adattamento ai cambiamenti climatici.Tra i diversi esempi di imprenditoria sostenibile lungo lo Stivale spicca in fatto di tipicità agricole l'esperienza dell'azienda agricola R&C delle alture di Genova Prà che produce basilico genovese Dop.



L'impresa, con 4.000 mila metri quadrati di copertura e 5.000 di piena aria e associata alla Cia-Agricoltori Italiani, svolge prima di ogni semina, una sterilizzazione a vapore del terreno in modo da ridurre l'uso di prodotti antiparassitari durante la coltivazione. Un impianto fotovoltaico da 10 KW presente nell'azienda garantisce invece una produzione di energia elettrica in grado di soddisfare le esigenze aziendali. A Monte Porzio Catone in provincia di Roma l'azienda agricola energetica "The Circle Food & Energy Solutions", appartenente ad Agia-Cia, ha dato vita a un'attività di coltivazione idroponica che permette di coltivare varietà vegetali attraverso l'utilizzo integrato con acqua dell'allevamento dei pesci con il risultato di ottenere una "filiera agricola, energetica ed economica che non produce alcun rifiuto inquinante". Nel campo dei vini l'azienda toscana biologica e biodinamica Salcheto del distretto del Vino Nobile pianta invece il Salice per creare biomasse che contribuiscano all'autonomia energetica della cantina. A Rovereto in Trentino Alto Adige, il Fresh Food Café propone il piatto di pane commestibile e biodegradabile che evita l'accumulo di rifiuti e l'uso di detersivi. (ANSA).





