Acqua: Patarnello, Panna su mercato Usa con grandi ambizioni

"Acqua Panna va negli Usa con grandi ambizioni". Lo ha affermato Maurizio Patarnello, amministratore delegato di Nestlè Waters, in occasione della firma di un protocollo di intesa fra Sanpellegrino (controllata da Nestlè) e le istituzioni locali per lo sviluppo della produzione dell'acqua minerale prodotta in Toscana, a Scarperia (Firenze). "Abbiamo progetti importanti - ha spiegato - abbiamo annunciato un investimento di circa 70 milioni di euro in tre anni, per lo stabilimento e per la parte commerciale. Panna è sempre stata una marca che nel mondo della ristorazione ha avuto grande successo: ora vogliamo espanderla nel grocery e nel retail, e il primo focus sono gli Usa: un impegno gravoso e importante per tutti noi, perché è il mercato più grande del mondo per l'acqua minerale, ed è estremamente competitivo". Stefano Marini, direttore della business unit internazionale del gruppo Sanpellegrino, ha sottolineato che "gli investimenti saranno in gran parte per comunicare la storia di Panna negli Usa, e dal 2020 in Italia e nel resto del mondo, investimenti che speriamo possano accelerare lo sviluppo: Panna nel 2018 è cresciuta del 10%, ma ci aspettiamo che cresca tre volte tanto nel prossimo anno".

