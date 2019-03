Aumenta il valore della produzione degli alveari italiani

(ANSA) - ROMA - Gli apicoltori italiani potranno accedere più facilmente ai benefici previsti dai Piani Regionali di Sviluppo (Psr). Cambia infatti il valore della produzione standard (Ps) per alveare, con l'Eurostat che ha accolto il lavoro di ricerca condotto dal Crea, l'Osservatorio nazionale miele, Unaapi e Conapi. Il valore fissato in 44 euro nel 2010, indifferentemente per tutte le regioni italiane, costituiva un grave errore nella valutazione delle potenzialità produttive del comparto. I nuovi valori sono modificati a seconda delle regioni. I Ps più alti si trovano in Abruzzo con 271 euro, nelle Marche con 268 euro e a pari merito in Piemonte e Liguria con 264 euro; fanalini di coda sono Molise con 143 euro, Valle d'Aosta con 142 euro e Trentino con 156 euro.





