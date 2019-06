Grano, con otto milioni di quintali la sicilia leader del comparto

Nel 2018 in Sicilia sono stati raccolti circa 8 milioni di quintali di grano duro su una superficie di oltre 270 mila ettari. Lo afferma Coldiretti Sicilia che oggi nei Mercati Campagna Amica di Caltanissetta, Palermo, Trapani e Ragusa ha organizzato, in contemporanea con gli altri mercati d’Italia, la “Festa del grano e della pasta”. Tante le iniziative per un prodotto in cui la Sicilia conferma il proprio ruolo da leader, così come emerge dai dati Istat.

A Caltanissetta, in via Fra’ Giarratana 82, esposizione di spighe di grano, farine di grani antichi e pasta secca. E ancora degustazione di pane prodotto sempre con farine di grani antichi biologici conditi con olio extravergine di oliva, formaggi e pomodoro fresco.

A Palermo, in via Notarbartolo, dimostrazione di molitura e degustazione di pasta fredda con condimento siciliano.

La tumminia protagonista a Trapani. Al mercato di via Virgilio, un sano spuntino a base di pasta fredda del grano tipico della zona.

Al Mercato Campagna Amica di Ragusa oltre all’esposizione di farine offerti pane e biscotti.

