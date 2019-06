Sicilia sul podio per i tour enogastronomici in Italia

In un anno le prenotazioni per tour legati al cibo e ai vini hanno fatto registrare un incremento del 53% in Italia, con Toscana, Veneto e Sicilia sui tre gradini del podio.

È il dato diffuso da Valentina Quattro, associate director di TripAdvisor Italia, alla prima giornata del Food&Wine Tourism Forum a Grinzane Cavour (Cuneo). I tour gastronomici hanno avuto un incremento del 45%, quelli a tema vini +67%; un vero boom per il cioccolato, +195%, e soprattutto per le distillerie, +779%.

Le prenotazioni sono arrivate da Usa, Regno Unito e Australia, con l'Italia al sesto posto.

