TUOBauli, il panettone artigianale personalizzato e a domicilio

ROMA (ITALPRESS) - TUOBauli è la novità firmata Bauli per il Natale. Personalizzazione, esperienza di acquisto online e consegna a domicilio, sono gli ingredienti di un panettone artigianale "che coniuga l'aspetto emozionale alla praticità di ottenere un regalo "su misura" (anche per se stessi!) da spedire a casa propria o direttamente alla persona che riceverà il "prezioso" dono", spiega l'azienda in una nota.

La scelta della settimana di consegna, inoltre, arricchisce un'offerta completa e studiata nel dettaglio e permette di ricevere il proprio TUOBauli in tempo per la vigilia di Natale, prenotandolo entro il 13 dicembre.

Visitando il sito TUOBauli.it è possibile selezionare non solo l'impasto e la farcitura, ma anche la confezione, scegliendola tra originali, eleganti e colorate alternative. E' anche possibile creare un bigliettino su misura con il proprio messaggio.

Cuore del panettone TUOBauli è l'impasto, preparato da mastri pasticceri che ne curano artigianalmente ogni dettaglio, "partendo dall'impiego di ingredienti di prima qualità, come burro, farina e uova, fino all'utilizzo del lievito madre sapientemente rinfrescato e alla lunga lievitazione naturale", sottolinea Bauli. Ad arricchirlo, una selezione di ingredienti tra cui scegliere: dai più classici, come uvetta e canditi, ai più golosi come cioccolato e pere, passando per albicocca, agrumi di Sicilia e altri ancora.

E' possibile aggiungere una farcitura prodotta con materie prime come la Crema alla Nocciola del Piemonte, Pistacchio di Sicilia, cioccolato fondente e crema pasticcera. Tocco finale, la scelta della confezione, con scatole eleganti ma dallo stile moderno.

E' sufficiente acquistare TUOBauli entro il 13 dicembre per averlo sulle proprie tavole entro la vigilia di Natale. In alternativa, sarà possibile ordinarlo fino al 28 dicembre.

