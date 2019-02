Nuovi servizi per Palazzo Vecchio

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - Nuovi spazi di accoglienza delle scolaresche con una sala deposito, un guardaroba per i visitatori, una nursery con fasciatoio e spazio per l'allattamento, nuovi servizi igienici per il pubblico e gli spazi di servizio per il personale: sono queste le ultime novità del museo di Palazzo Vecchio, presentate questa mattina alla presenza del sindaco Dario Nardella. I lavori, finanziati con 490 mila euro della Regione Toscana, completano il piano unitario di valorizzazione di Palazzo Vecchio lanciato nel 2011 e che ha portato quasi al raddoppio del museo, da 3.700 metri quadrati di superficie espositiva agli attuali 6.300. Il Palazzo si riorganizza "in funzione del visitatore - ha commentato il sindaco Nardella ricordando anche le prossime novità - che potrà contare su un museo quasi raddoppiato in questi anni, dal Teatro Romano sottoterra fino alla vetta della Torre di Arnolfo. I numeri sono confortanti: nel triennio 2016-18 abbiamo avuto 170mila visitatori in più rispetto al triennio precedente".



© Riproduzione riservata