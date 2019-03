Le meraviglie della natura in mostra

CECINA (LIVORNO) - Incontri ravvicinati con temibili predatori, panorami mozzafiato catturati in vertiginose immagini aeree, singolari forme di vita dai luoghi più remoti del pianeta. Sono solo alcuni dei soggetti degli scatti che compongono la mostra fotografica 'What a wonderful world', organizzata dalla Fondazione culturale Hermann Geiger in collaborazione con la National Geographic Society e curata da Alessandra Scalvini.

L'esposizione è allestita dal 16 marzo al 28 aprile negli spazi espositivi della Fondazione, in piazza Guerrazzi 32 a Cecina (Livorno). Cinquanta capolavori che uniscono scienza e arte: dal più piccolo insetto ai giganteschi cetacei, dalle imponenti formazioni geologiche agli eterei giochi di luce delle aurore boreali, dai roventi panorami africani alle gelide acque delle banchise polari. Le foto provengono dall'archivio della National Geographic Society e sono state scattate da 20 tra i fotografi più affermati nel campo della fotografia naturalistica.



