La Puglia meta preferita dagli italiani

La Puglia è la meta turistica preferita dagli italiani per l’estate 2019. Lo sostiene il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, che afferma che la Puglia è stata scelta dal 21% delle famiglie, seguita da Sicilia, Toscana e Liguria.

«Si tratta - hanno dichiarato in una nota congiunta il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore Regionale alla Cultura e al Turismo Loredana Capone - di un risultato che premia il grande sforzo di programmazione per un vero salto di qualità del turismo in Puglia».

© Riproduzione riservata