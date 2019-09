In Toscana la Borsa del turismo sportivo

Sfruttare le potenzialità del territorio toscano sul versante del turismo legato alla vacanza attiva e all’outdoor, venire incontro alla voglia dei visitatori di fare esperienze, scoprire le tipicità locali e sentirsi coinvolti nella vita delle comunità.

Facendolo da un luogo altamente suggestivo e molto ricercato come l’Isola d’Elba, che quest’anno ospita la 26esima edizione della Borsa del Turismo Sportivo, Attivo e del Benessere Termale, dal 3 al 7 ottobre all’Hotel Hermitage Baia della Biodola a Portoferraio (LI). Oggi a Palazzo Strozzi Sacrati la presentazione della rassegna. "Chi decide di venire in Toscana in vacanza - ha detto l’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo - non viene solo a fare 'villeggiaturà.

Spesso è alla ricerca di esperienze, vuole comprendere le tipicità dei luoghi, essere sollecitato e stimolato a fare un’esperienza diretta e a cogliere un’emozione: lo sport, sotto questo profilo, probabilmente è il veicolo più diretto. La Bts racconta questa specificità e lo fa dall’Isola d’Elba, sfruttando un punto d’osservazione privilegiato. Dal mare, con immersioni e sport nautici, fino all’entroterra con la montagna, il trekking, il ciclismo, le passeggiate. L’Elba e l'Arcipelago hanno tutte queste potenzialità, spetta a noi raccontarle e valorizzarle per dar vita a una buona economia per tante comunità e per diversificare un’offerta turistica che sappia andare oltre le città d’arte".

