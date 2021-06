Festa Musica,La Spina(Unpli) “Cuore Pro Loco batte forte con 200 eventi”

ROMA (ITALPRESS) - Le Pro Loco aderenti all'Unpli Aps esaltano l'atteso appuntamento con la Festa della Musica. Sono quasi 200 gli eventi che animeranno le piazze di borghi e città in occasione del solstizio d'estate del 21 giugno.

Un cartellone di concerti e iniziative culturali che copre l'intero fine settimana e si snoda dalle prime ore dell'alba al tramonto, interessando l'intera penisola (dalla Lombardia alla Sicilia, dalla Puglia al Piemonte) e coinvolgendo oltre 230 Pro Loco. "Il cuore delle Pro Loco batte sempre forte per la Festa della Musica. Anche in questa occasione le associazioni hanno aderito con entusiasmo, facendo sentire forte il proprio apporto e centrando un nuovo traguardo con un numero di eventi significativamente maggiore rispetto alle precedenti edizioni nonostante le difficoltà legate al particolare periodo vissuto" sottolinea il presidente dell'Unpli, Antonino La Spina.

L'elenco degli appuntamenti organizzati dalle Pro Loco, in alcuni casi in collaborazione con associazioni, scuole e istituzioni, è disponibile sul portale dell'Unpli, mentre sul sito della Festa della Musica è consultabile il programma di tutte le iniziative.

La giornata degli eventi targati Pro Loco sarà aperta da un appuntamento che accompagnerà il sorgere del sole e che sarà possibile seguire via Facebook; alle 5.20, all'alba, il concerto "Suoni all'Alba d'Estate - Ensemble di ottoni 'Amici della Musicà" che si terrà nel Castel del Monte, Andria (Puglia), fatto realizzare da Federico II di Svevia intorno al 1240 e inserito nel Patrimonio Unesco dal 1996: l'evento è stato ideato e organizzato da Unpli Puglia in strettissima sinergia con gli Amici della Musica di Ruvo di Puglia e reso possibile dalla disponibilità della Direzione del Castel del Monte di Andria.

Nel pomeriggio (ore 18), arte, cultura e tradizione in musica si uniscono per dar vita ad un progetto musicale unico nel suo genere organizzato in un'altra ambientazione d'eccezione, la torre di Federico II ad Enna (Sicilia); il monumento, che costituisce il centro geografico della Sicilia, ospiterà una performance suggestiva: la musica folk per un particolare connubio fra storia e folklore; l'evento è organizzato in collaborazione fra Pro Loco Proserpina Enna e l'associazione Kòre. Sempre nel pomeriggio (ore 18), a Nola (Campania), la Pro Loco e il Museo Storico Archeologico in collaborazione con il Liceo Musicale dell'ISIS "Girolamo Albertini" organizzano un concerto sulle leggendarie note della musica da camera. L'evento si terrà nella cornice di Santa Maria La Nova, ex complesso monastico, oggi adibito a Museo Storico Archeologico; ad esibirsi gli allievi del Liceo nolano: un ensemble di chitarre diretto dal Maestro Giuseppe Copia e la Chamber Orchestra dell'Albertini con la direzione dei Maestri Mariarosaria Cirano, ed Egidio Napolitano.

Le Pro Loco della provincia di Monza e Brianza, oltre una decina, partecipano alla festa della Musica organizzando la rassegna "Il cuore musicale delle mia Pro Loco": si tratta di quattro diversi concerti trasmessi in diretta facebook, durante cui si alternano esibizioni di solisti, cori e gruppi bandistici con un variegato repertorio; il programma è iniziato venerdì e proseguirà sino a lunedì.

(ITALPRESS).

© Riproduzione riservata