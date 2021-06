Garavaglia incontra consoli Fenco “Fondamentali rapporti con estero”

NAPOLI (ITALPRESS) - Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia è stato ospite questa mattina a Napoli, accompagnato dall'Europarlamentare Valentino Grant nei saloni di Palazzo Arlotta, in via Chiatamone, dell'avvocato Gennaro Famiglietti, Presidente dell'Istituto di Cultura Meridionale e del Consorzio Isola di Capri Conservancy, l'organizzazione no profit che riunisce in una sola realtà, operatori economici, imprese e professionisti dell'isola azzurra. Console Generale Onorario della Repubblica di Bulgaria e Coordinatore Nazionale della Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, il presidente Famiglietti ha accolto il Ministro del Turismo Garavaglia, arrivato a Napoli per inaugurare la 24° edizione della Borsa Mediterranea del Turismo che parte oggi alla Mostra D'Oltremare. Al meeting di questa mattina ha preso parte anche una significativa delegazione di oltre trenta Consoli onorari e di carriera della Fenco (Federazione nazionale dei consoli).

"L'incontro di oggi con i rappresentanti della diplomazia dei consoli napoletani e non solo nasce per cercare di gettare le basi per una cooperazione e per fare il punto sullo stato dell'arte del turismo in Campania e nel nostro Paese. La maggior parte di noi è napoletana", ha dichiarato l'avvocato Famiglietti in apertura, ringraziando il Ministro Garavaglia e i presenti per l'ampia partecipazione: "E siamo qui nelle sale che ospitano anche la sede dell'Istituto di Cultura Meridionale che ho l'onore di presiedere da 25 anni, teniamo molto all'economia del nostro territorio. Siamo, dunque, a disposizione per aiutare l'Italia, il Mezzogiorno e Napoli e invitiamo i cittadini delle nazioni che rappresentiamo a tornare in Italia, un paese che offre grandi opportunità, non solo culturali, ma anche bellezze uniche e straordinarie, in particolare in Campania che ha una grandissima concentrazione di siti Unesco. Siamo qui pronti - ha concluso - a sostenere la ripartenza del sistema Italia. In tal senso propongo al Sig. Ministro di valutare l'istituzione a Napoli di una sede di rappresentanza del Ministero del Turismo che possa in modo più incisivo e determinato agire sul territorio per rafforzare lo sviluppo del Turismo a Napoli e nel Meridione".

Nel suo intervento, il Ministro Garavaglia ha parlato della necessità di ottimizzare la rete dei contatti con gli altri paesi, prima di fare un passaggio sul Green Pass. "L'importanza dei rapporti con l'estero che il Ministero del Turismo ha e avrà è fondamentale - ha detto Garavaglia - conto sul vostro aiuto e sulle vostre idee per aumentare i flussi turistici". E sui contagi, ha chiarito che "il rischio zero non esiste e la logica dice di ridurlo al minimo ma che non lo si può azzerare". "Il Green Pass vale per i paesi europei ma sarà presto esteso alla Gran Bretagna, dove c'è stata una ulteriore frenata che stiamo monitorando, e agli Stati Uniti - ha aggiunto - Estendere le regole anche a questi paesi dovrebbe far ripartire da settembre in poi i flussi turistici soprattutto in costiera e questo è molto importante, così come lo sarà allungare la stagione".

"Giugno è ormai andato, recuperiamo con ottobre e novembre e con gli americani questo sembra fattibile - ha concluso il ministro Garavaglia - I dati danno prenotazioni in aumento proprio per la seconda parte dell'estate e dell'autunno. Per quanto riguarda, invece, i singoli paesi che ancora sono fuori, ad esempio la Tunisia e il Brasile. Mi farò portavoce delle vostre istanze e resto a disposizione a valutare ogni buona idea che ci può far aumentare i flussi. Sono al vostro fianco".

