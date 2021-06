Nasce a Messina, GALA BLUD, la Banca del Latte Umano Donato. Un'opportunità per le mamme che allattano di donare anche per altri bambini che non possono beneficiare del latte materno.

Sarà attiva al Policlinico nel reparto di Neonatologia, diretto da Alessandro Arco, che è anche vicepresidente della Società Italiana di Medicina Emergenza-Urgenza Pediatrica

© Riproduzione riservata