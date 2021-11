Cosenza, il Comando della Municipale è un ricettacolo di calcinacci, cavi, mezzi vetusti e... germi VIDEO

Il Comando della polizia municipale di via Bendicenti è ormai da tempo dato in pasto al degrado: crolli di calcinacci, cortocircuiti degli impianti elettrici, impianti di riscaldamento completamente non funzionanti e filtri dei fancoil mai controllati, puliti e sanificati. La pesante denuncia è a firma di Luca Tavernise, segretario aziendale della Polizia municipale.

"I bagni e i sanitari sono degni di quelli di una stazione del terzo mondo dove non esiste la carta igienica, non esiste quella per asciugarsi le mani e soprattutto non esiste il dispenser del sapone liquido e quello del disinfettante in piena pandemia così come prevede l’allegato alla delibera di Giunta comunale n. 53 del 24 giugno 2020", prosegue, "e l’intera struttura risulta essere un vero e proprio ricettacolo di sporcizia e probabile propagatrice di virus e batteri, escrementi di gechi e topi la fanno da padrone e le tracce sono palesemente visibili sui davanzali di alcune finestre. L’edificio è piuttosto malandato, un tempo adibito a scuola, oggi avrebbe dovuto rappresentare l’eleganza e la raffinatezza di un Corpo “biglietto da visita della città".

© Riproduzione riservata