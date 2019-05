Cinema, Avengers incassa 2,2 miliardi in 2 settimane: è il secondo film più visto della storia

"Avengers: Endgame" incassa altri 3.9 milioni in quattro giorni al box office italiano, complessivamente 26 milioni in due settimane. Con 2.2 miliardi di dollari a livello globale, la pellicola Marvel è diventata il secondo film con i maggiori incassi nella storia del cinema, superando Titanic (2 miliardi 187 milioni di dollari). Per ora il film più visto continua a essere Avatar (2 miliardi e 877 milioni di dollari).

Seconda posizione al box office italiano per Stanlio e Ollio, 845mila euro, mentre al terzo posto troviamo Ma Cosa ci Dice il Cervello (608mila). Seguono Attacco a Mumbai, 428mila euro, Non Sono un Assassino con 303mila euro, I Fratelli Sisters 254mila euro, Wonder Park 163mila euro, A Spasso con Willy, 154mila euro, La Llorona 147mila, Dumbo, 142mila euro.

