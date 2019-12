Cinema, Edoardo Leo e Stefano Accorsi insieme per la prima volta ne "La Dea Bendata"

Edoardo Leo e Stefano Accorsi, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, hanno raccontato della loro complicità sul set de "La Dea Bendata" di Ferzan Ozpetek. Per la prima volta insieme, sono impegnati nel tour promozionale del film in sala dal prossimo 19 dicembre.

Il film raccontata di Arturo e Alessandro, coppia da 15 anni ma in crisi da tempo. Uno scrittore frustrato costretto a fare il traduttore, l'altro un idraulico vedranno rivivere il loro amore grazie all'arrivo di due bambini di 9 e 12 anni figli di Annamaria, la migliore amica di Alessandro impegnata a curare i suoi problemi di salute.

A spiegare il senso del film una frase che fa da sottofondo al trailer. "La dea Fortuna è un segreto, un trucco magico. Come fai a tenere per sempre con te qualcuno a cui vuoi molto bene? Devi guardarlo fisso, prendi la sua immagine, chiudi di scatto gli occhi, li tieni ben chiusi. E lui ti scende fino al cuore e da quel momento quella persona sarà per sempre con te".

