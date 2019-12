Cinema, il trailer ufficiale di "Tenet" di Christopher Nolan

È stato diffuso il teaser trailer ufficiale di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, con John David Washington, Robert Pattinson, Michael Caine e Kenneth Branagh. Tema della pellicola d'azione il mondo dello spionaggio internazionale.

La Warner che distribuisce il film nel mondo ha programmato l'uscita per il 17 luglio 2020. Tenet è stato girato in 7 Paesi e viene descritto come un "action epic che si sviluppa nel mondo dello spionaggio internazionale". La sceneggiatura è firmata dal regista (anche coproduttore insieme alla moglie Emma Thomas) che ha realizzato il film in un mix di Imax e 70mm. Nelle troupe, fra gli altri, il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore agli effetti speciali Andrew Jackson. La colonna sonora è di Ludwig Goransson.

