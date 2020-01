"Hammamet", la storia di Bettino Craxi raccontata da Favino: il trailer del film

Parte bene il cinema italiano nel 2020 con "Tolo Tolo"di Checco Zalone che, nonostante il cambio di registro, sbanca al box office. E non finisce certo qui. Quest’anno l'Italia vedrà scendere in campo, tra i tanti film annunciati,

anche il ritorno massiccio d’autori come Gianni Amelio, Gabriele Muccino, Carlo Verdone, Gabriele Mainetti, Paolo Genovese e Nanni Moretti. Il tutto declinato in un ventaglio di generi, dalla commedia d’autore alla biopic politica.

Tra questi c'è "Hammamet" di Gianni Amelio è il racconto di un ennesimo pezzo di storia d’Italia pieno di mistero sullo sfondo del tramonto della prima repubblica. Ovvero il lungo e complicato esilio di Bettino Craxi ad Hammamet. Ad interpretare il segretario del Psi, uno straordinario Pierfrancesco Favino che conferma la sua capacità di metamorfosi dopo il Buscetta del Traditore. Il film sarà in sala il 9 gennaio con 01, in occasione del ventesimo anniversario della morte di Bettino Craxi.

© Riproduzione riservata