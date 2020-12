Rai Movie: "Weekend all'italiana" inizia con "La giusta distanza", "Pane e tiulipani" e "La stoffa dei sogni"

Rai Movie è il canale del servizio pubblico tutto dedicato al cinema e da sempre sostiene e programma il cinema italiano. Da domenica 6 dicembre, il pomeriggio dei fine settimana sarà interamente dedicato alla migliore produzione nazionale; un’occasione per rivedere i film più amati, sia grandi classici che titoli più recenti. Il 6 dicembre, alle 13.50, viene trasmesso «La giusta distanza» di Carlo Mazzacurati scritto con Doriana Leondeff, Marco Pettenello e Claudio Piersanti. La fotografia è di Luca Bigazzi. Il film ha dato la giusta importanza al talento dell’attrice Valentina Lodovini che recita accanto a Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston e Giovanni Capovilla. L’attenzione alla recitazione e la bravura di Carlo Mazzacurati a mescolare i generi del racconto cinematografico ne fanno un film imperdibile, pieno di humor e grazia.

La trama de «La giusta distanza» : l'esigenza di uno scrittore a mantenere una certa ""distanza"" professionale dall'argomento; il giornalista in questione è Giovanni, un tardo adolescente con una certa predisposizione alla corrispondenza giornalistica.

«Pane e tulipani» di Silvio Soldini

Altrettanta grazia e humor troviamo, alle 15.45, nell’indimenticabile «Pane e tulipani» di Silvio Soldini, che vede nella scrittura ancora Doriana Leondeff e nella fotografia Luca Bigazzi. Racconta la storia di una donna semplice in una commedia dai contorni bizzarri che sancisce il diritto alla felicità, magnificamente interpretato da Licia Maglietta e Bruno Ganz. Il film ha vinto moltissimi premi (9 David di Donatello, 5 Nastri d’argento, 9 Ciak d’oro e il premio Flaiano).

La trama di «Pane e tulipani»: Rosalba, una casalinga inquieta che, arrivata per caso a Venezia, si troverà coinvolta in avventure e divertentissimi equivoci. Contesa tra il marito e l'umo della sua vita.

«La stoffa dei sogni» di Gianfranco Cabiddu

In Prima Tv, alle 17.50, va in onda, invece, «La stoffa dei sogni» di Gianfranco Cabiddu con Sergio Rubini e Ennio Fantastichini. Naufraghi sull'isola dell’Asinara, quattro attori mettono in scena «La tempesta» di Shakespeare con l’ausilio di quattro camorristi. Ispirato a «L'arte della commedia» di Eduardo De Filippo e alla traduzione che trasse da «La tempesta» di William Shakespeare, il film è stato scritto dallo stesso Cabiddu con Ugo Chiti e Salvatore De Mola. Un esperimento originale che invita a riflettere sullo spirito di adattamento umano e la capacità di ritagliare di volta in volta la stoffa adatta per i propri sogni.

