Hunger Games, il primo film della saga che ha lanciato Jennifer Lawrence

Hunger Games è il primo film della saga, uscito al cinema nel 2012. I sequel sono Hunger Games: La ragazza di fuoco e Hunger Games: Il canto della rivolta parte 1 e parte 2. In tutto 4 film tratti dai romanzi young adult di Suzanne Collins.

Jennifer Lawrence venne scelta dopo una lunga selezione. Era ancora una semi-sconosciuta, anche se, nel 2011 (un anno prima dell’uscita del film) viene nominata all’Oscar per la prima volta per Un gelido inverno. Tra le altre candidate al ruolo di Katniss, c’erano Emma Roberts, Saoirse Ronan, Abigail Breslin, Shailene Woodley e Hailee Steinfeld.



Hunger Games si rivela un successo strepitoso come previsto, con quasi 694 milioni di dollari incassati a fronte di un misero budget da 78 milioni di dollari. La Lawrence diventa la star femminile più amata e invidiata di Hollywood in poco tempo, talmente blasonata dai media e dal pubblico che questo attira l'attenzione di un autore come David O. Russell, che la rende una sua feticcia ne Il Lato Positivo (che le vale il suo primo Oscar), in American Hustle e poi in Joy.

I suoi impegni con Hunger Games le impediscono però di prendere parte a film di grande impatto mainstream, il che significa che il pubblico di massa impara a conoscerla essenzialmente solo per il ruolo di Katniss, che migliora e si fa più complesso ne La ragazza di Fuoco, forse il miglior capitolo del franchise (ma questo anche grazie al libro e allo sviluppo dell'intreccio).

