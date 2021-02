“Il caso Pantani”: ecco il nuovo docudramma su prime video

Il Caso Pantani è disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video di casa Amazon. Il film – titolo completo Il Caso Pantani – L’Omicidio Di Un Campione – e da oggi (14 febbraio) sbarca sul servizio di cinema on demand.

Il regista Domenico Ciolfi ha ricostruito gli ultimi 5 anni di vita del Pirata, a partire dal maledetto 5 giugno 1999: Madonna di Campiglio e il giro strappato di mano a pochi passi dalla gloria quando a Madonna di Campiglio fu escluso dal Giro d’Italia per via di un valore troppo alto nell’ematocrito. La scelta stilistica è quella del docudrama e il campione italiana compare nelle sue tre anime, una per ogni attore che veste i suoi panni.

Gli attori

Nel ruolo di Marco Pantani ci sarà Marco Palvetti ( Salvatore Conte di Gomorra), Brenno Placido e Fabrizio Rongione. Il titolo contiene un vocabolo inequivocabile: omicidio. Gli autori hanno scelto questa strada, la stessa percorsa, finora vanamente, da mamma Tonina. Ma tutto il mondo vuole vederci chiaro.

