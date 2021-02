"Yes Day" con Jennifer Garner - Trailer ufficiale Netflix

YES DAY

Dal 12 marzo 2021 alle ore 9:00 (film)

Stanchi di dover dire sempre "no" a figli e colleghi, Allison e Carlos decidono di concedere ai loro tre bambini il giorno dei sì, in cui saranno questi ultimi a dettare le regole per 24 ore. Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un'avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai.

Con Jennifer Garner, Edgar Ramirez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, Fortune Feimster, Nat Faxon, Arturo Castro, Molly Sims.

Regia: Miguel Arteta

