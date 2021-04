Angelina Jolie eroina spericolata nel nuovo film "Those Who Wish Me Dead"-TRAILER

Prima di debuttare di debuttare nell’Universo Marvel con 'Eternals' in uscita a fine anno, Angelina Jolie torna in azione vestendo i panni dell’eroina che lotta contro incendi e assassini in 'Those Who Wish Me Dead’. In attesa che il film sia in sala il prossimo 14 maggio, il primo trailer rivela una Jolie spericolata nel ruolo di Hannah Faber, una vigile del fuoco che fa parte di 'Smokejumper', un’unità speciale che combatte incendi in zone poco accessibili. Questi pompieri arrivano sul luogo dell’incendio lanciandosi con un paracadute. Hannah lavora in Montana combattendo contro alcuni fantasmi del passato. Mentre è su una torretta avvista Connor (Finn Little), un dodicenne traumatizzato in fuga da due killer. Il ragazzo è stato infatti testimone di un omicidio. Il film si basa sull'omonimo libro di Michael Koryta ed è diretto da Taylor Sheridan

