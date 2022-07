Will Smith chiede scusa in un video a Chris Rock per lo schiaffo nella notte degli Oscar

Will Smith torna a chiedere scusa per lo schiaffo dato in diretta durante la notte della consegna degli Oscar al conduttore Chris Rock. In un video di cinque minuti, postato sul suo profilo Instagram, l’attore si è detto «profondamente pentito» e ha definito «inaccettabile» il suo comportamento. «Ho contattato Chris via messaggio - ha spiegato - e mi ha risposto che non è pronto a parlare e che quando lo sarà lo farà lui».

«Chris - ha aggiunto l’attore rivolgendosi direttamente al comico - voglio dirti che mi scuso. Voglio scusarmi con la madre di Chris e con la sua famiglia». «Ho trascorso gli ultimi tre mesi a ripensare a cosa è successo in quel momento - ha detto - non c'è una parte di me che pensa che fosse il modo giusto di comportarsi in quel momento».

