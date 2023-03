“Andrai all’inferno”. Lady Gaga bacia in bocca la donna che la contesta: “Ci andremo insieme”

Nel sequel del film "Joker" (2019) intitolato "Joker: Folie á Deux", diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix, Lady Gaga entra a far parte del cast nel ruolo dell'amante del Principe del Crimine, la dottoressa Harleen Quinzel, meglio conosciuta come Harley Quinn.

Un video "rubato" dal set mostra Lady Gaga, nei panni di Harley, mentre bacia una donna. Nel video, l'attrice e pop star si ferma davanti a una donna che le urla "andrai all'inferno", dopodiché si gira e la bacia sulla bocca. Secondo alcuni fan, Lady Gaga avrebbe detto alla donna "Ora andremo entrambi all'inferno" dopo il bacio.

