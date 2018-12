Tragedia in una discoteca dell'Anconetano: il video della caduta della balaustra

Schiacciati da decine di corpi di ragazzini come loro: sono morti così i sei giovanissimi che erano alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo per il concerto di Sferaebbasta. Il video, pubblicato dal sito "Cronache Ancona", racconta quei tragici istanti: nelle immagini si nota chiaramente il momento in cui crolla improvvisamente la balaustra, dove c'erano decine e decine di giovani in fuga.

Il locale, secondo una prima ricostruzione, ha 3 uscite di sicurezza: una di queste dà su un ponticello che attraversa un piccolo fossato e collega la discoteca al piazzale del parcheggio.

La tragedia è avvenuta in quel punto: quando i ragazzi sono usciti di corsa dal locale, decine di loro si sono accalcati per passare sul ponticello fino a quando una balaustra ha ceduto. I primi ragazzi sono così finiti nel fossato, un metro sotto il ponticello, e sono stati schiacciati da tutti gli altri.

