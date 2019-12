Il fiume sotterraneo solleva la piazza e trascina le auto: l’impressionante video dalla Campania

Sono immagini impressionanti quelle diffuse dalla Polizia Municipale di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, dove un torrente sotterraneo è letteralmente esploso sollevando la piazza e inondando l'intero centro storico. Trecento persone sono state evacuate dopo che il torrente Caudino.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma i danni sono stati ingenti: si parla di circa 5 milioni di euro. Il governatore campano Vincenzo De Luca ha annunciato lo sblocco di 400mila euro per la messa in sicurezza della montagna e altri 200mila euro per famiglie e commercianti del centro irpino colpito dal maltempo.

