18 maggio, 81 anni fa nasceva il giudice Giovanni Falcone: il ricordo della Polizia

"Cosa Nostra non è un anti-Stato, ma piuttosto una organizzazione parallela che vuole approfittare delle storture dello sviluppo economico, agendo nell'illegalità e che, appena si sente veramente contestata e in difficoltà, reagisce come può, abbassando la schiena".

Con questa frase di Giovanni Falcone, i canali social della Polizia di Stato celebrano l'81esimo compleanno del giudice, nato il 18 maggio 1939 a Palermo.

Falcone venne ucciso insieme alla moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

