Dalla Calabria oltre lo Stretto con 4 chili di cocaina in auto: arrestato a Villa San Giovanni

Si accingeva ad attraversare lo Stretto di Messina per portare in Sicilia oltre 4,3 chilogrammi di cocaina. Per quanto i finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato in flagranza di reato un cinquantunenne reggino, Felice Melchionna, e sequestrato, oltre alla droga, l’autovettura a noleggio utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente.

Una pattuglia delle fiamme gialle, durante lo svolgimento di un servizio di controllo su strada operato agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, ha individuato l’uomo alla guida del veicolo, procedendo alla perquisizione del mezzo.

Così, grazie anche alle unità cinofile impiegate, i militari hanno trovato la droga all’interno di 4 panetti ricoperti di plastica di colore nero, sigillati con nastro da imballaggio trasparente e recanti impresso un simbolo riproducente un ferro di cavallo. Gli involucri sono stati trovati all’interno di un vano per il filtraggio dell’aria condizionata, posizionato sotto il cofano-motore dell’autovettura ispezionata.

I militari hanno poi esteso le attività di perquisizione all’abitazione dell’uomo e al locale in uso alla società di cui l’uomo è risultato essere il rappresentante legale. Ulteriori attività di ricerca hanno consentito di ritrovare una bilancia di precisione perfettamente funzionante, un tablet, 4 telefoni cellulari e documentazione varia attinente alle attività di traffico di droga perpetrate dall’indiziato.

Si è dunque proceduto a sequestrare la cocaina, l’autovettura a noleggio e quanto altro rinvenuto. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e tradotto in carcere, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

© Riproduzione riservata