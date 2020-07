Maltempo in Sicilia, allagamenti a Palermo: due morti, auto trascinate dall'acqua e gente a nuoto in strada

Bomba d’acqua su Palermo, e la città si ritrova letteralmente sommersa. Due persone sono morte annegate in un sottopassoo, allagato per la bomba d’acqua caduta in città. Erano in un’auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta blocca in strada.

Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno intervenendo per recuperare i corpi. L’arteria che attraversa la città è un un fiume in piena: traffico in tilt, macchine trascinate dalla furia dell’acqua e automobilisti, tra cui anziani, che a nuoto cercano di raggiungere un luogo sicuro, abbandonando i mezzi.

Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione, all’altezza di via Sardegna, sommerso dall’acqua a causa del forte temporale che si è abbattuto nel pomeriggio su Palermo. Le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.

Decine, le chiamate al centralino dei vigili del fuoco. I punti più critici sono i sottopassi della circonvallazione, da viale Lazio a via Belgio e via Leonardo da Vinci: automobili rovesciate travolte e trascinate. In centro storico - nella zona di Ballarò - l’acqua, in alcuni vicoli, raggiunge il mezzo metro e le persone restano chiuse in macchina.

Alberi sono finiti in strada, auto sommerse dall’acqua e dal fango. La situazione peggiore si è verificata nei sottopassi di viale Regione siciliana. Decine le auto rimaste bloccate. In via Imera alcuni automobilisti sono stati salvati dai sommozzatori dei vigili del fuoco. In alcune zone del capoluogo siciliano manca l’energia elettrica. Da alcuni video amatoriali, si vedono chiaramente automobilisti che lasciano le loro auto per mettersi in salvo a nuoto.

«Tutte le paratie degli sbocchi a mare del sistema di smaltimento delle acque piovane sono già aperte da ore così come sono operative le squadre di emergenza che operano in regime di reperibilità. La bomba d’acqua che ha colpito la città non era stata preannunciata e quindi non erano attive le normali misure di prevenzione previste in caso di allerta meteo. Sono situazioni meteo estreme e non prevedibili almeno in questa intensità, ma l’AMAP sta intervenendo con tutte le proprie strutture», ha dichiarato l’Amministratore di Amap, Alessandro Di Martino, che da alcune ore è in contatto con il sindaco e con le strutture della Protezione civile per monitorare la situazione determinata dalle forti precipitazioni in corso.

La bomba d’acqua caduta su Palermo ha fatto registrare «125 millimetri di acqua caduta in piazza Europa, e oltre 80 millimetri a Boccadifalco». Sono, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, «accumuli giornalieri assolutamente storici per il mese di luglio, solitamente il più stabile dell’anno», che hanno anche fatto "crollare la temperatura sotto i 20 gradi centigradi». «È stato un violento temporale cosiddetto 'autorigenerante' - ricostruisce l’esperto - ovvero di un temporale che, anziché transitare rapidamente, si continuava ad alimentare in loco, scaricando impressionanti accumuli di pioggia sempre sulle stesse zone. Ha preso vita grazie al passaggio di una modesta, ma insidiosa, saccatura atlantica sulla Sicilia, responsabile tra l’altro dei forti temporali anche tra messinese e catanese, e ha trovato energia anche grazie alla presenza di aria calda e umida al suolo. Tra l’altro su Palermo - osservano da 3bmeteo.com - sono andati a confluire i venti umidi dal mare con quelli più caldi dall’entroterra, esaltando ulteriormente la fenomenologia». Rovesci e temporali di forte intensità, sottolinea l’esperto, hanno colpito Catania e provincia, sebbene non paragonabili a quelli di Palermo, con punte di oltre 20-30mm e anche grandinate. Ulteriori focolai temporaleschi prendono altresì vita su Madonie, Nebrodi, messinese tirrenico e nell’ennese.

Dalla siccità agli allagamenti in pochi minuti. In molte parti della Sicilia le campagne sono state letteralmente sommerse dall’acqua a cui si è aggiunta la grandine – lo comunica Coldiretti Sicilia - . Da qualche ora Palermo è allagata e le già devastate strade interne impediscono di raggiungere le aziende agricole, danni anche alle strutture, ma per la quantificazione bisognerà aspettare domani con un sopralluogo nelle aziende.

Danni anche per i cerealicoltori. Nel Palermitano, soprattutto nella zona di Gangi, chi non ha ancora trebbiato prevede la perdita di una grossa percentuale di produzione e chi ha la paglia in campagna subirà perdite ingenti.

Il maltempo non ha risparmiato le altre province dell'isola, forti acquazzoni si sono verificati a Gela, Caltagirone, Piazza Armerina, Novara di Sicilia, Modica e Randazzo. A Mineo, nel Catanese, oltre alle forte pioggia un tornado nel cuore del pomeriggio ha colpito le campagne provocando ingenti danni.

Lo scenario in provincia di Catania è preoccupante: alberi caduti in strada e sulle auto, strade allagate e cornicioni pericolanti. La Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco è stata presa d’assalto con residenti e cittadini che hanno segnalato diversi disagi per via della pioggia e del vento. Al momento, in sala operativa, risultano 35 interventi da espletare.

"Dolore, rabbia e sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime innocenti di Palermo. Tragedie come queste debbono farci riflettere sulla necessità di adottare nuove e urgenti strategie di prevenzione e di pianificazione del territorio, specie in quelli devastati da speculazioni selvagge. Ce lo impone il mutamento climatico e la responsabilità del ruolo di chi amministra". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci.

© Riproduzione riservata