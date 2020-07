Coronavirus in Sicilia, l'assessore Razza: "Nessun allarme ma distanza sempre importante"

"Non c'è grande allarme in Sicilia sul coronavirus, esistono dei cluster familiari di contagio oltre a quelli legati agli sbarchi". Ad affermarlo l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, intervistato nella prima puntata della rubrica di Gazzettadelsud.it "Punto Covid" condotta da Tiziana Caruso.

Tra le strategie per la lotta al coronavirus Razza indica la realizzazione di aree Covid per evitare di bloccare le altre attività sanitarie e continuare a seguire le misure di distanziamento sociale. Inoltre per Razza "quest'anno è importante vaccinarsi contro l'influenza stagionale".

