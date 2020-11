Un video per dire "no" alla violenza contro le donne e ribadire il costante impegno alla lotta contro questo odioso fenomeno: è quello realizzato dalla Polizia in occasione della giornata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Testimonial sono uomini e donne della polizia, tra cui anche il capo Franco Gabrielli, per ribadire che le donne non saranno sole nelle loro denunce contro la violenza e per ricordare che se c'è violenza "questo non è amore".

