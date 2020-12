Messina come il resto d'Italia in zona rossa. Ma nessuno rinuncia all'ultima spesa prima del cenone di Natale. Il pienone nei mercati cittadini, i messinesi che hanno preso d'assalto il Vascone raccontano di essere delusi dal fatto di non poter invitare a casa amici e parenti. In famiglia però giurano tutti, stasera saranno solo pochi intimi. Cenone intimo ma senza rinunciare alla tradizione.

